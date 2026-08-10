Иран готов к затяжному противостоянию с США – КСИР

Советник главкома КСИР подтвердил, что Иран может попытаться затянуть войну с США. Он отметил, что Исламская Республика хочет добиться сдерживания, чтобы американцы не осмелились снова напасть на нее.

Иран готов к затяжному конфликту с Соединенными Штатами, чтобы обеспечить себе полную безопасность. Такое заявление сделал 12 августа советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

"Мы должны добиться сдерживания, чтобы враг никогда не осмелился напасть на нас, а мы могли жить в безопасности"

– Мохаммад Реза Нагди

Он отметил, что Иран может попытаться затягивать войну до следующего президентского срока в США, передает PBS.

"Один из таких способов – это затягивание войны до следующего президентского срока (в США – прим. ред) путем изматывания противника. Все должны знать, что атака на Иран имеет цену"

– советник главнокомандующего КСИР

Он также акцентировал внимание на том, что американская армия оказалась намного слабее, чем считала Исламская Республика.