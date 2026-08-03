Конференция прикаспийских стран пройдет в сентябре в Иране

Высокопоставленные представители всех прикаспийских стран соберутся на конференцию, которая состоится в следующем месяце в Иране.

Иран в сентябре соберет конференцию прикаспийских государств, в которой примут участие их высокопоставленные представители, мероприятие анонсировал заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади.

По словам дипломата, в ходе конференции представители прикаспийских стран смогут обсудить темы, представляющие взаимный интерес, обменяться мнениями по различным вопросам. В результате ожидается упрочение двусторонних и многосторонних связей и формирование основы для еще более плодотворного взаимодействия в будущем.

Гарибабади пояснил, что конфликты, произошедшие в регионе недавно, увеличили и без того важное значение Каспия, как с геополитической, так и со стратегической точки зрения.

Замминистра также обратил внимание на тот факт, что безопасность Каспийского моря – это прежде всего "региональная и внутренняя ответственность". Поэтому ее должны обеспечивать сами прикаспийские страны, используя согласованные ими механизмы.