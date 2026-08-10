Пашинян рассказал послам арабских стран о Зангезурском коридоре

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел с послами арабских стран встречу, на которой рассказал им о реализации проекта Зангезурского коридора.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян встретился с послами арабских стран, аккредитованными в Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе беседы обсуждался в том числе мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Рассматривались и перспективы разблокировки коммуникаций в регионе.

В частности, темой встречи Пашиняна с дипломатами стали соглашения, подписанные 8 августа прошлого года между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне. Что касается инфраструктуры, то были рассмотрены в том числе шаги по реализации проекта Зангезурского коридора (TRIPP).

Армянский премьер-министр и послы также обсудили вопросы подготовки климатического саммита COP17, который состоится в Ереване 18-30 октября.