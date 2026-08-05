Юноша из России разбился в горах Абхазии

Молодой человек, приехавший на отдых в Абхазию из России, получил смертельные травмы в горах. Информацию о трагедии распространило МЧС республики.
Согласно сообщению, сигнал о ЧП был получен министерством в понедельник вечером.
"Группа российских туристов совершала альпинистское восхождение в горной местности Гулрыпшского района"
– МЧС Абхазии
В какой-то момент один из участников группы, 15-летний юноша, совершил неосторожные действия, какие именно – в ведомстве не уточнили. Из-за них подросток получил травмы, несовместимые с жизнью.
В МЧС Абхазии подчеркнули, что туристам настоятельно, чтобы в случае ЧС они могли сразу прийти на помощь, не теряя время на поиски. Это касается как организованных групп, так и отдельных туристов.