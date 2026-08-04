Абхазия полностью осталась без света

Электроснабжение прекратилось в Абхазии – республика полностью погрузилась во тьму. Ранее сегодня стало известно о масштабном блэкауте в Грузии.

Жители Абхазии и туристы в среду вечером оказались без подачи электроэнергии, сообщение, посвященное ЧП, распространило Минэнерго республики.

"Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингур ГЭС"

– Минэнерго Абхазии

В ведомстве уточнили, что в данный момент специалисты работают над восстановлением подачи электричества. Новую информацию министерство будет предоставлять по мере ее поступления.

Напомним, что сегодня вечером стало известно о масштабном отключении света в Грузии: обесточены были все города, включая Тбилиси, не работали ни железная дорога, ни метро. Сейчас появляются сообщения о возвращении электроэнергии в столицу. Блэкаут стал для страны уже третьим за последнее время, после отключений в ночь на 24 июля и утром 25 июля.