Вестник Кавказа

В АТОР прокомментировали инициативу о платном въезде в Казахстан

Автодорога в Казахстане
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В АТОР назвали планы Астаны ввести платный въезд в Казахстан тормозящмм фактором для развития туризма.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) высказались о планах властей Казахстана ввести плату за въезд в страну. В пресс-службе организации назвали инициативу тормозящим фактором для туристической отрасли. 

"По мнению экспертов АТОР, в случае, если платные электронные разрешения для классических туристов будут введены, скорее всего, это окажется тормозящим фактором для расширения туристических связей между двумя нашими странами"

– пресс-служба АТОР 

Отметим, что в Казахстане до конца года планируется ввести электронные разрешения на въезд, оформление которых будет происходить за плату. Сообщается, что инициатива затронет резидентов стран, которым не нужна виза для посещения Казахстана. При этом пока нет информации относительно туристов из России и путешественников из других стран ЕАЭС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1025 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.