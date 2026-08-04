В АТОР прокомментировали инициативу о платном въезде в Казахстан

В АТОР назвали планы Астаны ввести платный въезд в Казахстан тормозящмм фактором для развития туризма.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) высказались о планах властей Казахстана ввести плату за въезд в страну. В пресс-службе организации назвали инициативу тормозящим фактором для туристической отрасли.

"По мнению экспертов АТОР, в случае, если платные электронные разрешения для классических туристов будут введены, скорее всего, это окажется тормозящим фактором для расширения туристических связей между двумя нашими странами"

– пресс-служба АТОР

Отметим, что в Казахстане до конца года планируется ввести электронные разрешения на въезд, оформление которых будет происходить за плату. Сообщается, что инициатива затронет резидентов стран, которым не нужна виза для посещения Казахстана. При этом пока нет информации относительно туристов из России и путешественников из других стран ЕАЭС.