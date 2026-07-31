Казахстан досрочно уложил волоконно-оптический кабель по дну Каспия

Казахстан завершил ключевой этап строительства Транскаспийской волоконно-оптической линии связи, которая соединит Баку и Актау – завершена наиболее сложная часть перспективного проекта, прокладка кабеля по дну Каспия.

Казахстан завершил основной этап одного из крупнейших инфраструктурных проектов в сфере телекоммуникаций – морскую прокладку Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря, которая заняла всего пять дней, сообщает официальный сайт премьер-министра страны.

Подводный волоконно-оптический кабель успешно достиг побережья Казахстана, что ознаменовало завершение наиболее сложной части проекта, реализуемого АО "Казахтелеком" и азербайджанской компанией AzerTelecom International, передает АЗЕРТАДЖ.

Новый цифровой канал не только объединит цифровую инфраструктуру Казахстана и Азербайджана, но и станет прямым высокоскоростным информационным коридором передачи данных между Азией и Европой. Он обеспечит надежность международной связи и укрепит транзитный потенциал двух стран.

Планировалось, что при благоприятных погодных условиях кабель будет уложен в течение 15-20 дней, однако процесс занял меньше недели.

Процесс завершения морского этапа работ прямо с борта судна-кабелеукладчика наблюдали заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев, председатель правления АО "Казахтелеком" Багдат Мусин и генеральный директор AzerTelecom International Ана Накашидзе.

Новая линия связи заработает к концу 2026 года: ее пропускная способность достигнет 400 Тбит/с, поведали в министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.