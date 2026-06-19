В Ходжавендский район возвращаются еще 27 семей

В рамках государственной программы "Великое возвращение" в Ходжавендский район Азербайджана отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев в составе 27 семей из 107 человек.

На территорию Ходжавендского района Азербайджана выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев, состоящая из 27 семей общей численностью 107 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами.

На данном этапе обеспечено возвращение 20 семей из 81 человека в город Ходжавенд, двух семей из 9 человек в поселок Гырмызы Базар и пяти семей из 17 человек в село Ходжавенд. Ранее эти граждане были временно размещены в различных регионах республики, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Отметим, возвращение на освобожденные от оккупации территории осуществляется в рамках государственной программы "Великое возвращение" в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.