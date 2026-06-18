Новые склады Wildberries откроются в Алматы и Астане

Wildberries вскоре запустит новые крупные склады в Казахстане. Они разместятся в двух городах – Астане и Алматы, и начнут работать в 2027 году.

Компания Wildberries в начале будущего года откроет два склада в Казахстане, рассказал министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев.

"В первом квартале следующего года в Алматы порядка 160 тыс кв метров - компания ведет строительно-монтажные работы. И в Астане порядка 100 тыс кв м... Это планы по развитию местного филиала Wildberries"

– министр

Он уточнил, что общая площадь складов маркетплейса, которые будут открыты в Казахстана, превысит 260 тыс "квадратов". Инвестиции в проект составляют почти $101 млн.

Министр добавил, что компания не обращалась к руководству страны с просьбой об открытии дополнительных складов в Казахстане.