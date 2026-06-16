Wildberries & Russ создаст Центральноазиатский логистический хаб в Узбекистане

Российская компания Wildberries & Russ создаст в Узбекистане Центральноазиатский логистический хаб, а также инвестирует в экономику республики свыше $300 млн.

Центральноазиатский логистический хаб появится в скором времени в Узбекистане, его планирует создать российская Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ). Подробно о планах рассказал главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян на полях Ташкентского международного инвестиционного форума.

По его словам, за счет работы Wildberries в регионе и созданных ранее логистических возможностей в скором времени объемы поставок узбекской продукции на новые рынки вырастут в несколько раз.

"Для этого мы планируем инвестировать более $300 млн в экономику Узбекистана, направив средства на масштабное развитие логистической инфраструктуры в стране и запуск новых сервисов для населения и локальных предпринимателей"

– Роберт Мирзоян

В компании уточнили, что в Центральноазиатский логистический хаб в ближайшие годы войдут логистическая инфраструктура, а именно сортировочный центр Wildberries и складской комплекс в Ташкентской области, строительство которого ведется в данный момент, а также инфраструктура в других странах, где присутствует Wildberries.

В РВБ подчеркнули, что создаваемый хаб послужит центром консолидации логистических мощностей, которыми Wildberries располагает в Центральной Азии, он позволит направлять товары местных производителей на экспортные рынки. Кроме того, он станет связующим звеном для самых важных рынков по направлению "Россия-Узбекистан-Ближний Восток", причем в обе стороны. Объект послужит и транзитной точкой для экспорта товаров в Африку по маршруту "Китай-Узбекистан-Африка".