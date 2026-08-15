"Ростов" объявил о расставании с хавбеком сборной Ирана

Полузащитник сборной Ирана по футболу Мохаммад Мохеби ушел из "Ростова". Он выступал за команду в течение трех сезонов.
Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Мохаммад Мохеби покинул команду. Об этом информирует пресс-служба клуба.
Соглашение 27-летнего хавбека сборной Ирана с "Ростовом", истекавший этим летом, не был продлен.
"От всей души благодарим Мохаммада за годы, проведенные в футболке нашей команды. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере"
– пресс-служба "Ростова"
Напомним, Мохеби выступал за "Ростов" с июля 2023 года. За это время он провел за команду 80 матчей в различных турнирах, отметившись в них 15 забитыми мячами. В прошлом сезоне на его счету три гола и две результативные передачи в 28 матчах в чемпионате России. На чемпионате мира 2026 года он провел за иранскую сборную три матча, записав на свой счет один гол.