Вестник Кавказа

"Ростов" объявил о расставании с хавбеком сборной Ирана

"Ростов" объявил о расставании с хавбеком сборной Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полузащитник сборной Ирана по футболу Мохаммад Мохеби ушел из "Ростова". Он выступал за команду в течение трех сезонов.

Полузащитник футбольного клуба "Ростов" Мохаммад Мохеби покинул команду. Об этом информирует пресс-служба клуба.

Соглашение 27-летнего хавбека сборной Ирана с "Ростовом", истекавший этим летом, не был продлен.

"От всей души благодарим Мохаммада за годы, проведенные в футболке нашей команды. Желаем успехов и удачи в дальнейшей карьере"

– пресс-служба "Ростова"

Напомним, Мохеби выступал за "Ростов" с июля 2023 года. За это время он провел за команду 80 матчей в различных турнирах, отметившись в них 15 забитыми мячами. В прошлом сезоне на его счету три гола и две результативные передачи в 28 матчах в чемпионате России. На чемпионате мира 2026 года он провел за иранскую сборную три матча, записав на свой счет один гол.

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