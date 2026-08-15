Стамбул может стать местом размещения политбюро ХАМАС

Maghreb Times: Стамбул может стать местом постоянного размещения политического руководства ХАМАС на фоне отсутствия одобрения по переезду со стороны Алжира.

Стамбул может стать "домом" для политического руководства ХАМАС, передает Maghreb Times. Лидеры движения также рассматривали Алжир, однако диалог с властями этой страны по вопросу переезда продуктивным не получился.

Как отметили в СМИ, Турция будет наиболее ожидаемым вариантом, так как здесь находятся ключевые фигуры движения, а также уже сформированы политические связи.

Отметим, что ХАМАС планирует покинуть Доху на фоне политического давления на Катар, а также опасениями, связанными с возможным повторением израильской атаки, которая осенью 2025 года привела к гибели нескольких членов организации.