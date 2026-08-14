Вестник Кавказа

В ХАМАС поддержали заявление восьми стран по урегулированию в Газе

Карта Израиля и Палестины
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
ХАМАС выступило в поддержку совместного заявления глав МИД восьми стран, которые осудили позицию Тель-Авива по мирному процессу в Газе, инициированному Вашингтоном.

Палестинское движение ХАМАС выступило в поддержку заявления глав дипведомств восьми исламских стран, которые осудили позицию Тель-Авива по блокированию мирной инициативы Совета мира

"Совместная позиция, изложенная министрами иностранных дел ОАЭ, Катара, Иордании, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии и Египта, содержит четкое осуждение отказа израильского правительства от дорожной карты по продолжению реализации плана президента США Дональда Трампа"

– ХАМАС 

Ранее главы дипведомств Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции. Саудовской Аравии, Египта и Катара поставили подписи под совместным заявлением, которое осуждает отказ Израиля от выполнения положений проекта Трампа по Газе, а также принципиальную позицию Израиля по созданию Палестины.

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