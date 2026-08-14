ХАМАС призывает Совет мира заставить Израиль принять второй этап плана по Газе

В ХАМАС считают, что Совет мира, возглавляемый США, должен оказать давление на Израиль, чтобы тот принял второй этап плана урегулирования в секторе Газа.

Страны-посредники и Совет мира должны повлиять на Израиль, чтобы еврейское государство следовало условиям соглашения о прекращении огня в секторе Газа и одобрило переход ко второй фазе мирного плана, с таким призывом выступило радикальное палестинское движение ХАМАС.

"Мы призываем посредников и Совет мира заставить Израиль выполнить свои обязательства в рамках соглашения по Газе и одобрить план реализации его второго этапа"

– ХАМАС

Заявление было опубликовано после переговоров в Египте с участием представителей США, Катара, Турции, движения ХАМАС, а также высокого представителя Совета мира по Газе Николая Младенова.

В ХАМАС по итогу встречи в Эль-Аламейне подтвердили свое согласие "с предложенной им дорожной картой".