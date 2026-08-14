СМИ рассказали, чего Совет мира хочет от Израиля

Созданный недавно Совет мира, во главе которого находятся США, предъявило ряд требований к властям Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа.

Израиль должен будет вывести войска из сектора Газа, если ХАМАС приступит к разоружению, – такое требование предъявил Тель-Авиву Совет мира под руководством США, пишет Axios со ссылкой на источники.

Еще одно требование, по их данным, заключается в том, чтобы Израиль увеличил темпы поставок гуманитарной помощи в сектор.

Что касается ХАМАС, то радикальное движение должно запустить процесс сдачи оружия, уничтожения своей военной инфраструктуры, дать возможность развернуться на территории сектора международным силам. Кроме того, оно обязано будет активно участвовать в восстановлении анклава.

Напомним, что сегодня зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер встретился в Египте с президентом страны, а также м представителями ХАМАС. Посланник Трампа должен был убедить их соблюдать обязательства по разоружению.

Завтра же он направится в Израиль к премьер-министру Биньямину Нетаньяху. В повестке переговоров будут шаги, которые необходима будет предпринять Тель-Авиву.