Восемь стран осудили отказ Израиля от мирного плана Трампа по Газе

Главы МИД восьми стран подписали совместное заявление, в котором раскритиковали нежелание Тель-Авива выполнять мирный план президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

Совместное заявление по ситуации с Израилем и сектором Газа было опубликовано сегодня министрами иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции.

В нем Каир, Джакарта, Амман, Доха, Абу-Даби, Исламабад, Эр-Рияд и Анкара обвиняют Израиль в отказе от дорожной карты по урегулированию в Газе: такая позиция Тель-Авива ставит под угрозу реализацию всего мирного плана Дональда Трампа.

Кроме того, страны, присоединившиеся к заявлению, осудили позицию Израиля по поводу создания Палестинского государства. В документе обращается внимание на право палестинцев на независимое государство. Его участники также подчеркнули, что возможный отказ от этого принципа несет риски для перспективы мира и стабильности на Ближнем Востоке.