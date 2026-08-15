Иран не даст вернуться французским дипломатам

В МИД Ирана сообщили, что не допустят возвращения двух французских дипломатов. В ведомстве отметили, что своими действиями они нарушили Венскую конвенцию.

Иран не позволит вернуться в страну двум сотрудникам посольства Франции, которые были задержаны в Тегеране в прошлом месяце. Такое заявление сделал 17 августа официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Он подчеркнул, что дипломаты нарушили Венскую конвенцию, занимаясь деятельностью в поддержку иранского гражданского общества. По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, такого рода деятельность нарушает дипломатические правила.

Ранее Министерство разведки ИРИ обвинило сотрудников посольства Франции в тайных контактах с гражданами страны. В ведомстве отметили, что они пытались создать сеть связей внутри и за пределами Исламской Республики. Франция отвергла эти обвинения и сообщила, что один из дипломатов в ходе задержания подвергся физическому насилию.

Напомним, двое сотрудников французского посольства были задержаны в Иране в июле.