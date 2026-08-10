Новый аэропорт Стамбула стал рекордсменом по суточным перевозкам

Новый аэропорт Стамбул, третья по счету воздушная гавань турецкого мегаполиса, накануне установила абсолютный рекорд по суточному числу выполненных авиарейсов и перевезенных в этот день пассажиров.

Новый, третий по счету аэропорт турецкого Стамбула накануне установил абсолютный рекорд по суточному числу рейсов и пассажиров в Турции и Европе, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадир Уралоглу.

"Аэропорт Стамбул 16 августа обслужил 1739 рейсов и 290 287 пассажиров, достигнув самого высокого суточного показателя по числу рейсов и пассажиров за всю историю Турции и Европы"

- Абдулькадир Уралоглу

Благодаря своей пропускной способности, мощной инфраструктуре и высокому качеству обслуживания новая воздушная гавань турецкого мегаполиса приобретает стратегическое значение в международной авиации – она уже входит в число ведущих аэропортов мира, а с новыми рекордами она продолжает укреплять свои позиции в качестве глобального транзитного узла, - отметил министр, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Напомним, международный аэропорт Стамбул, также известный как новый аэропорт Стамбула или третий аэропорт Стамбула - международный аэропорт в районе Арнавуткей на территории европейской части турецкого мегаполиса, он расположен на расстоянии 35 км от центра города и был открыт 29 октября 2018 года.

Еще до его открытия президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что аэропорт станет самым большим в мире и будет способен ежегодно обслуживать более 350 направлений и около 150 млн пассажиров.