Аэропорт Стамбула поставил новый рекорд по числу обслуженных пассажиров

Аэропорт Стамбула Сабиха Гекчен накануне обновил рекорд по числу рейсов и пассажиров за день, обслужив за сутки 935 рейсов и 179 789 пассажиров: это новый исторический максимум воздушной гавани.

Международная воздушная гавань Стамбула Сабиха Гекчен поставил новый рекорд по числу выполненных за сутки рейсов и обслуженных пассажиров - 935 рейсов и 179 789 пассажиров, сообщили сегодня в Управлении аэропортами и аэронавигацией.

При этом 56,5% выполненных рейсов пришлись на международные направления, а 43,5% - на внутренние. Прибывшие пассажиры составили 50,4% общего пассажиропотока, а вылетевшие - 49,6%. Передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Новый рекорд наглядно демонстрирует операционные возможности аэропорта, качество обслуживания и доверие к нему пассажиров, увеличивая свой вклад в транспортную инфраструктуру Турции и развитие туризма страны, заявил генеральный директор Управления Фарук Каджыр.

"Благодаря нашей политике непрерывной и безопасной работы мы продолжим развивать Сабиха Гекчен, выводя его на новый уровень, и добиваться новых успехов"

- Фарук Каджыр

Особенно отрадно то, что, благодаря скоординированному управлению наземными и терминальными операциями, несмотря на высокую нагрузку удалось сохранить бесперебойность работы воздушной гавани, а ее пассажиры смогли совершить поездки безопасно, организованно и комфортно, отметили в Управлении аэропортами и аэронавигацией страны.