Аэропорт Стамбула поставил новый рекорд по числу обслуженных пассажиров

Международная воздушная гавань Стамбула Сабиха Гекчен поставил новый рекорд по числу выполненных за сутки рейсов и обслуженных пассажиров - 935 рейсов и 179 789 пассажиров, сообщили сегодня в Управлении аэропортами и аэронавигацией.
При этом 56,5% выполненных рейсов пришлись на международные направления, а 43,5% - на внутренние. Прибывшие пассажиры составили 50,4% общего пассажиропотока, а вылетевшие - 49,6%. Передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Новый рекорд наглядно демонстрирует операционные возможности аэропорта, качество обслуживания и доверие к нему пассажиров, увеличивая свой вклад в транспортную инфраструктуру Турции и развитие туризма страны, заявил генеральный директор Управления Фарук Каджыр.
"Благодаря нашей политике непрерывной и безопасной работы мы продолжим развивать Сабиха Гекчен, выводя его на новый уровень, и добиваться новых успехов"
- Фарук Каджыр
Особенно отрадно то, что, благодаря скоординированному управлению наземными и терминальными операциями, несмотря на высокую нагрузку удалось сохранить бесперебойность работы воздушной гавани, а ее пассажиры смогли совершить поездки безопасно, организованно и комфортно, отметили в Управлении аэропортами и аэронавигацией страны.