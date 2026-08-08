Азербайджан находится рядом с братским иранским народом – Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего иранского коллегу Масуда Пезешкиана за "добрые и искренние слова" об Азербайджане.

Баку и Тегеран в трудные времена всегда находились рядом друг с другом, такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Соответствующий пост был опубликован азербайджанским лидером на официальной странице в социальной сети.

В нем Ильхам Алиев искренне поблагодарил иранского президента Масуда Пезешкиана за его "добрые и искренние слова" в адрес Азербайджана.

"Господин президент Масуд Пезешкиан, благодарю Вас за добрые и искренние слова, сказанные об Азербайджане. Народы Азербайджана и Ирана в трудные и тяжелые дни всегда были рядом друг с другом"

– Ильхам Алиев

Последние события в нашем регионе еще раз показали, что Азербайджан находится рядом с братским иранским народом, отметил президент АР.

Напомним, ранее президент Масуд Пезешкиан отметил, что отношения Ирана со странами региона улучшаются, в том числе, с Азербайджаном как с одним из ближайших соседей.

Как подчеркнул президент Исламской Республики, во время войны Баку оказал Тегерану значительную помощь по различным направлениям.

Баку отвечает Тегерану взаимностью

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Азербайджан всегда был настроен на конструктивные отношения с Ираном, однако с иранской стороны время от времени возникали препятствия для развития позитивных контактов.

"Иран в последние годы стал более конструктивно подходить к решению возникающих проблем. Напомню, что последнее серьезное напряжение в контактах Баку и Тегерана произошло в результате террористической атаки на азербайджанское посольство в столице Ирана – тогда дипмиссия была эвакуирована и дипломатические отношения сильно пострадали. Азербайджан потребовал от властей Ирана принести извинения за допущение подобного преступления и наказать виновного, и как только это было сделано, отношения начали нормализоваться", - прежде всего сказал он.

"Последняя краткосрочная напряженность возникла в начале войны между США и Ираном, когда пара иранских дронов ударила по территории Нахчывана – президент Масуд Пезешкиан после этого позвонил президенту Ильхаму Алиеву и оперативно удовлетворил ожидания Баку. Оба случая были частными отражениями общей формулы ирано-азербайджанских отношений: когда Иран хочет сотрудничать, Азербайджан идет ему навстречу, а если Иран портит отношения, Азербайджан дает соразмерный ответ", - сообщил Ровшан Ибрагимов.

"Азербайджан с момента восстановления независимости не менял эту формулу, всегда, когда возникали проблемы, отказывался уступать давлению Ирана, и всегда такие всплески заканчивались тем, что иранские власти меняли свою позицию. Баку конструктивно подходит к выстраиванию отношений между Ираном и Азербайджаном. Конечно, какие-то шероховатости могут возникать и в дальнейшем, но сейчас в общем плане ирано-азербайджанская ситуация если не идеальная, то очень позитивная", - подчеркнул политолог.

"Стоит отметить, что секулярная ветвь власти Ирана более прагматично подходит к выстраиванию отношений с Азербайджаном. Негатив регулярно исходит от другой ветви власти в ИРИ, от клерикальной, от ее институтов и представителей. Сейчас, когда Иран вовлечен в конфликт с США и сконцентрирован на взаимодействии со странами Ближнего Востока, в Тегеране молчат антиазербайджанские силы и связи с Баку укрепляются. Есть надежда, что совместные экономические проекты помогут стабилизировать этот позитивный тренд и обеспечить значительную протяженность нынешнего периода, когда и Иран, и Азербайджан положительно оценивают свои двусторонние контакты", - заключил Ровшан Ибрагимов.