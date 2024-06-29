Российские шахматисты могут поучаствовать во Всемирной олимпиаде

Международная шахматная федерация в течение двух недель примет решение об участии российских шахматистов во Всемирой шахматной олимпиаде, которая пройдет в узбекском Самарканде с 16 по 27 сентября текущего 2026 года.

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) включил в повестку дня рассмотрение допуска мужской и женской сборных России на Всемирную шахматную олимпиаду, сообщил Аркадий Дворкович, который ранее приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ.

"Насколько я знаю, вопрос будет рассматриваться на совете ФИДЕ. Но я теперь уже не участвую в принятии решений. Совет пройдет в ближайшие две недели"

- Аркадий Дворкович

Дворкович не так давно по собственному желанию приостановил исполнение полномочий главы ФИДЕ на период действия санкций со стороны Евросоюза, напоминает ТАСС.

Ранее ФИДЕ проинформировала о том, что сборные России не будут участвовать в 46-й Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в узбекском Самарканде с 16 по 27 сентября.