Баку принимает международный шахматный фестиваль

В Баку стартует международный шахматный фестиваль Baku Open 2024. Он приурочен к 100-летию FIDE. Участвовать в нем будут спортсмены из 300 стран мира.

Международный шахматный турнир Baku Open 2024 открывается в эти минуты в Бакинском Дворце спорта. Первенство посвящено столетнему юбилею международной шахматной ассоциации FIDE.

«За призовой фонд в $ 50 ты поборются спортсмены из разных стран мира – Болгарии, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Украины, Соединенных Штатов и Узбекистана. Кроме того, участие в фестивале примут два шахматиста под флагом FIDE. Всего – более трехсот спортсменов»

– пресс-служба Минспорта АР

В ведомстве отметили, что шахматный фестиваль – это не просто соревнование, а возможность для каждого участника раскрыть потенциал и подтвердить свое мастерство в мире шахмат.

Азербайджан будут представлять такие шахматисты как Рауф Мамедов, Мухаммад Мурадли, Гадир Гусейнов и Айдын Сулейманлы и другие спортсмены.

Мероприятие проводится при поддержке Минспорта и шахматной федерации АР и продлится до 7 июля.