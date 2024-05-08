Вестник Кавказа

Победой открыли турнир в ОАЭ шахматисты из Азербайджана

Победой открыли турнир в ОАЭ шахматисты из Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские шахматисты на старте турнира Sharjah Masters в эмирате Шарджа одержали одну победы и сыграли две ничьи. Шахматный турнир продолжается.

В ОАЭ открылся шахматный турнир Sharjah Masters, участие в нем принимает сборная из Азербайджана, на счету которой уже имеется одна победа.

Лидер сборной страны Теймур Раджабов сыграл вничью с индийским шахматистом. Затем победой завершилась встреча для Магомед Мурадлы, он играл с соперником из Румынии. Всего в азербайджанской сборной четыре игрока: шахматист Айдын Сулейманлы сыграл вничью с колумбийским участником Сантьяго Авила Павасом; Эльтадж Сафарли проиграл лидеру рейтинга Sharjah Masters Арджуну Эргаиси из Индии.

Всего в турнире принимают участие 88 шахматистов из разных стран мира.

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