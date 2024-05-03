Азербайджанские гимнастки-акробатки завоевали золото в Болгарии 

В Болгарии проходит первенство по акробатической гимнастике. Группа спортсменок из Азербайджана завоевала золото.
Группа азербайджанских гимнасток-юниорок (Зохра Рашидова, Анахита Баширлы и Незрин Зейниева) завоевали награду высшей пробы на турнире по акробатической гимнастике, проходящем в Болгарии.
За награды в финале первенства поборются смешанный дуэт в составе Миланы Алиевой и Сабира Агаева. Также в финал квалифицировался мужской дуэт в составе Мкрада Рафиева и Даниэля Аббасова.
В последнем турнире по художественной гимнастике в Болгарии азербайджанские спортсменки продемонстрировали высочайший класс и уверенность, завоевав золотую медаль в командном зачёте. Этот великолепный результат стал ярким подтверждением того, что уровень гимнастики в Азербайджане находится на высоте, и спортсменки стремятся к новым вершинам.