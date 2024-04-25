Азербайджанские гимнастки вышли в финалы Кубка Европы в Баку

Гимнастки из Азербайджана будут бороться за призовые места на проходящем в Баку Кубек Европы. Всего в финал прошли три грации из АР.

Азербайджанские гимнастки-юниорки поборются за медали в финале Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку.

Так, Говхар Ибрагимова, набрав получила высокие баллы за композицию с обручем, Илаха Бахадирова выступала с мячом, а Шамс Агагусейнова отличилась в программе с лентой.

Напомним, что первенство проходит в Национальной арене гимнастики в азербайджанской столице.

Отметим, что 5 мая - заключительный день соревнований. Всего в соревнованиях принимали участие 37 граций. Выступали как «юниорки», так и грации старшего возраста. Напомним, что победительниц ждет призовой фонд в 40 тыс евро.

Соревнования Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку привлекли внимание множества зрителей и поклонников этого вида спорта. Участницы соревнований представляли различные страны Европы, соревнуясь за звание лучшей гимнастки. Также Кубок Европы по художественной гимнастике в Баку был отмечен высоким уровнем организации.