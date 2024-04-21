Кубок Европы по художественной гимнастике стартовал в Баку

В Баку проходит Кубок Европы по художественной гимнастике. Соревнования продлятся с 3 по 5 мая, участие принимают гимнастки двух возрастных категорий.

Столица Азербайджана принимает Кубок Европы по художественной гимнастике.

Состязания будут проходить с 3 по 5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. Участие в Кубке принимают спортсменки из 37 стран, соревнования проводятся в двух возрастных категориях: "сеньорки" выступят с индивидуальной программой и групповыми упражнениями; "юниорки" - с индивидуальной программой.

В пятницу состоятся квалификационные соревнования по отдельным предметам среди сеньорок. Выступления начнутся с упражнений с обручем и мячом, во второй половине дня - с булавами и лентой.

Вечером 3 мая судьи назовут финалисток по отдельным предметам и в индивидуальном многоборье. Отметим, что индивидуальное многоборье в этом году будет проходить в новом формате кросс-баттлов.

Представительницы Азербайджана

Азербайджан на Кубке представляют следующие юниорки: Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова. В возрастной категории "сеньорки" с индивидуальной программой выступят Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде. В групповых выступлениях заявлены Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

Общий призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике составляет 40 тысяч евро.