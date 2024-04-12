Команда азербайджанских граций завоевала AGF Trophy на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку

Награда AGF Trophy была вручена сегодня на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку. Ее получили азербайджанские спортсменки, выступающие в команде в групповых упражнениях.

Церемония вручения AGF Trophy прошла сегодня в Национальной арене гимнастики в Баку в заключительный день Кубка мира по художественной гимнастике.

Кубок AGF Trophy в групповых упражнениях получила команда Азербайджана, в состав которой входят Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

Его вручила спортсменкам директор турнира Наталья Буланова.

Ранее сегодня в финале упражнений с пятью обручами азербайджанская команда завоевала бронзовую медаль Кубка. Жюри оценило их выступление на 36.100 балла. Первыми в этом виде стали спортсменки из Японии с 36.450 балла, серебро получили итальянские гимнастки с 36.250 балла.