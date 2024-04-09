Кубок мира по художественной гимнастике стартовал в Баку

В Баку сегодня проходит первый день Кубка мира по художественной гимнастике.
Соревнования проводятся в Национальной арене гимнастики.
В общей сложности за три дня будут разыграны 8 комплектов наград: 6 в упражнениях с отдельными предметами и два – в многоборье (индивидуальном и групповом, по итогам выступлений в квалификации).
В индивидуальных упражнениях гимнастки покажут свое мастерство в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой, в групповых – с 5 обручами, а также с 3 лентами и двумя мячами.
На турнир соберутся более 110 представительниц свыше 40 стран мира.
Программа Кубка
- В первый день, 19 апреля, состоятся квалификации в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом. В групповых упражнениях зрителей ждут выступления с пятью обручами.
- Во второй день, субботу, гимнастки определят финалисток в остальных видах. Кроме того, по итогам выступлений в квалификациях будут выявлены победительницы в многоборье – как в групповом, так и в индивидуальном.
- В завершающий день, воскресенье, пройдет финалы в упражнениях со всеми предметами, состоятся церемонии награждения. Будет вручен и кубок AGF Trophy. Его получат спортсменка и команда, набравшие самый высокий балл за исполнение.
Сборная Азербайджана
От Азербайджана за медали Кубка сразятся Зохра Агамирова и Камилла Гафарова в индивидуальной программе. В групповых упражнениях выступят Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.