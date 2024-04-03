Вестник Кавказа

В Баку встретили гимнастов-триумфаторов чемпионата Европы

В Баку встретили гимнастов-триумфаторов чемпионата Европы
© Фото: Trend
Минувшей ночью в Баку приземлился самолет с азербайджанскими гимнастами, триумфально выступившими на чемпионате Европы в португальском Гимарайнше – их встречали болельщики, родные и представители Федерации гимнастики Азербайджана.

Минувшей ночью в Баку вернулись азербайджанские гимнасты, достойно выступившие на чемпионате Европы, проходившем в португальском городе Гимарайнш по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг).

В бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев азербайджанских гимнастов-триумфаторов встречали болельщики, представители спортивной общественности, представители Федерации гимнастики Азербайджана, и, конечно, родные и близкие, передает Trend.

Напомним, азербайджанская сборная по тамблингу, в состав которой вошли Тофиг Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде, завоевала "золото" чемпионата в командном зачете, Тофиг Алиев стал вторым в прыжках на акробатической дорожке, юниоры Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев завоевали "золото" в синхронных прыжках на батуте, а юниорки Аян Шабанова и Самира Гусейнова в том же виде спорта завоевали "серебро".

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