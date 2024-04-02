Каратисты из Азербайджана отличились на международном турнире

Четыре медали в общей сложности завоевали каратисты из Азербайджана на первенстве, привходившем в Новосибирской области. Награду высшей пробы сборной принес Аминаг Гулиев.
Каратисты из АР отличились в международном турнире, стартовавшем под Новосибирском: общей сложности они принесли сборной четыре медали различного номинала.
Награду высшей пробы принес Аминаг Гулиев, выступавший в весовой категории 60 кг, серебро завоевал Рамиля Гейдаров (ката), третью строчку разделили Гусейн Мамедли и Мурад Гаджизаде выступавшие в весовых категориях 67 и 84 кг соответственно.