Вестник Кавказа

Каратисты из Азербайджана отличились на международном турнире

Каратисты из Азербайджана отличились на международном турнире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четыре медали в общей сложности завоевали каратисты из Азербайджана на первенстве, привходившем в Новосибирской области. Награду высшей пробы сборной принес Аминаг Гулиев.

Каратисты из АР отличились в международном турнире, стартовавшем под Новосибирском: общей сложности они принесли сборной четыре медали различного номинала.

Награду высшей пробы принес Аминаг Гулиев, выступавший в весовой категории 60 кг, серебро завоевал Рамиля Гейдаров (ката), третью строчку разделили Гусейн Мамедли и Мурад Гаджизаде выступавшие в весовых категориях 67 и 84 кг соответственно.

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