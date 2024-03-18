Вестник Кавказа

Азербайджанский тамблингист завоевал серебро Чемпионата Европы

Азербайджанский тамблингист завоевал серебро Чемпионата Европы
Представитель сборной Азербайджана по тамблингу (акробатическая дорожка) стал серебряным призером ЧЕ, который проходит сейчас в Португалии. Это уже четвертая медаль Азербайджана на чемпионате.

Гимнаст из Азербайджана Тофик Алиев, выступающий в дисциплине прыжки на акробатической дорожке во взрослой возрастной категории, заработал серебряную награду на чемпионате Европы, рассказали в Федерации гимнастики Азербайджана.

Ранее азербайджанская сборная по тамблингу впервые в истории стала лучшей в командном зачете. Золото ЧЕ в "копилку" команды принесли Тофик Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде.

Еще две медали завоевали батутисты, выступающие в синхронных прыжках. 

  • Юниорки Аян Шабанова и Самира Гусейнова, также впервые в истории, взяли серебро.
  • Юниоры Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев стали чемпионами Европы.

Напомним, ЧЕ по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и тамблингу, проходит в португальском Гимарайнше.

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