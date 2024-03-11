Вестник Кавказа

Азербайджанские гимнасты взяли золото, серебро и бронзу на турнире в Нидерландах

Азербайджанские гимнасты взяли золото, серебро и бронзу на турнире в Нидерландах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские спортсмены был удостоены медалей на состязаниях по прыжкам на батуте, прошедших в Европе. Гимнасты из АР получили золотую, серебряную и бронзовую медали.

Международный турнир по прыжкам на батуте Dutch Trampoline Open 2024 в Нидерландах прошел успешно для азербайджанской сборной.

Федерация гимнастики Азербайджана информирует, что Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев за программу синхронных прыжков на батуте были удостоены золотой медали, гимнасты Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзоев заполучили серебро, а Фархад Мустафаев и Ибрагим Мустафазаде за выступление награждены бронзовой медалью.

Соревнования проходили 16-17 марта.

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