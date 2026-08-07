Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинский народ не склонен к русофобии, а провокации против россиян устраивают иностранные агенты.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в грузинском народе нет неприязни по национальному признаку, в том числе по отношению к россиянам. По его словам, подобной деятельностью занимаются провокаторы.

"Для грузинского народа не характерна ни русофобия, ни другая какая-то фобия, а когда искусственно пытаешься разжечь русофобию в стране - это означает, что ты устраиваешь провокацию в своей же стране"

– Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, провокации против россиян устраивают иностранные агенты, тогда как для грузинского народа русофобия является чуждым явлением.

По словам политика, в Грузии устраивали спланированные акции против россиян в последние годы. В этой связи Кобахидзе назвал акцию протеста против лайнера Astoria Grande с российскими туристами.