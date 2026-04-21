Азербайджан за полгода реализовал сотни проектов на освобожденных территориях

В первой половине текущего года на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана было реализовано 340 проектов, на которые была затрачена почти треть от запланированных на год средств.

На возрождение освобожденных от армянской оккупации земель Карабаха и Восточного Зангезура за первое полугодие текущего 2026 года было затрачено 1 млрд 64,1 млн манатов, это составляет 30,4% от предусмотренных на это средств на год.

Большая часть проектов, реализованных за это время на освобожденных землях, касались социальной сферы: в регионах заработали182 новых социальных объекта. Огромное внимание уделялось и транспорту –76 разработок в этой области были внедрены на практике. В регионе появились 36 новых объектов водного хозяйства и мелиорации, 11 - энергетики и промышленности, 19 - обороны и правоохранительной деятельности, а также 16 других направлений.

Самыми затратными оказались проекты в сфере транспорта – на них было направлено без малого половина, 505,2 млн манатов предусмотренных средств, социальные проекты потребовали 400,5 млн манатов государственных инвестиций, остальные средства были израсходованы на внедрение других разработок.

В минувшем 2025 году на восстановление Карабаха из госбюджета Азербайджана было выделено немногим менее 4,5 млрд манатов (порядка $2,62 млрд), при этом большая часть средств, а именно 3 млрд 781,9 млн манатов (84,9% от всей суммы) были выделены в рамках целевого финансирования. Еще 334 млн манатов (7,5%) поступили из резервного фонда госбюджета, а 276,3 млн манатов (6,2%) прошли по статье государственных капитальных вложений. Остальные средства были получены из других резервов гобюджета.

За это время в Карабахе и Восточном Зангезуре стремительно выросло число местного населения – оно уже приближается к 90 тысячам человек и продолжает увеличиваться. Это связано со значительными достижениями в строительстве жилой и трудовой инфраструктуры.

Это – результат работы I государственной программы "Великое возвращение", которая идет поистине рекордными темпами: если годом ранее в родные места возвращались десятки семей, то сейчас благодаря восстановлению населенных пунктов фактически во всех освобожденных районах семьи бывших вынужденных переселенцев возвращаются сотнями.

Как развиваются транспорт и инфраструктура в Карабахе и Восточном Зангезуре?

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" в первую очередь обратил внимание на то, что развитие транспорта и инфраструктуры – одно из приоритетных направлений государственной политики в Карабахе и Восточном Зангезуре.

"Дороги, основные узлы практически построены. Сейчас завершается строительство важной дороги Физули-Шуша, так называемой дороги Победы. До этого была дорога с одной колеей, а сейчас строятся две колеи в обе стороны. То же самое и дорога Шуша-Ханкенди. Важно, чтобы правительство взяло на себя бремя строительства инфраструктуры. Понятно, что там есть проблемы с минами и так далее, но в целом частный бизнес и население должны возвращаться на территории, где уже есть вода, газ, свет и дороги. Это четыре основные вещи, поэтому, конечно, здесь львиную долю составляют государственные инвестиции. В целом, я думаю, что за 5 лет сделано немало. Еще 1-2 года, и эти основные проекты будут завершены", – заявил эксперт.

Какие направления развития входят в число ключевых?

Фарид Шафиев также рассказал, что для полноценной жизни граждан на этих территориях нужно сделать несколько важных вещей, в том числе устранить окончательно минную угрозу.

"Первое – это зачистка территорий от мин. Люди продолжают погибать или получать ранения. Это самая основная проблема. Второе – восстановление всей инфраструктуры. Это необходимо сделать, чтобы люди в полной мере могли прийти и жить на этих территориях. При выполнении первых двух условий на освобожденных территориях, с моей точки зрения, должно появиться большего частного бизнеса. Потому что сейчас пока что все это ложится на плечи государства", – заключил глава правления ЦАМО.