Азербайджан за полгода реализовал сотни проектов на освобожденных территориях

На возрождение освобожденных от армянской оккупации земель Карабаха и Восточного Зангезура за первое полугодие текущего 2026 года было затрачено 1 млрд 64,1 млн манатов, это составляет 30,4% от предусмотренных на это средств на год.
Большая часть проектов, реализованных за это время на освобожденных землях, касались социальной сферы: в регионах заработали182 новых социальных объекта. Огромное внимание уделялось и транспорту –76 разработок в этой области были внедрены на практике. В регионе появились 36 новых объектов водного хозяйства и мелиорации, 11 - энергетики и промышленности, 19 - обороны и правоохранительной деятельности, а также 16 других направлений.
Самыми затратными оказались проекты в сфере транспорта – на них было направлено без малого половина, 505,2 млн манатов предусмотренных средств, социальные проекты потребовали 400,5 млн манатов государственных инвестиций, остальные средства были израсходованы на внедрение других разработок.
В минувшем 2025 году на восстановление Карабаха из госбюджета Азербайджана было выделено немногим менее 4,5 млрд манатов (порядка $2,62 млрд), при этом большая часть средств, а именно 3 млрд 781,9 млн манатов (84,9% от всей суммы) были выделены в рамках целевого финансирования. Еще 334 млн манатов (7,5%) поступили из резервного фонда госбюджета, а 276,3 млн манатов (6,2%) прошли по статье государственных капитальных вложений. Остальные средства были получены из других резервов гобюджета.
За это время в Карабахе и Восточном Зангезуре стремительно выросло число местного населения – оно уже приближается к 90 тысячам человек и продолжает увеличиваться. Это связано со значительными достижениями в строительстве жилой и трудовой инфраструктуры.
Это – результат работы I государственной программы "Великое возвращение", которая идет поистине рекордными темпами: если годом ранее в родные места возвращались десятки семей, то сейчас благодаря восстановлению населенных пунктов фактически во всех освобожденных районах семьи бывших вынужденных переселенцев возвращаются сотнями.
Как развиваются транспорт и инфраструктура в Карабахе и Восточном Зангезуре?
Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" в первую очередь обратил внимание на то, что развитие транспорта и инфраструктуры – одно из приоритетных направлений государственной политики в Карабахе и Восточном Зангезуре.
"Дороги, основные узлы практически построены. Сейчас завершается строительство важной дороги Физули-Шуша, так называемой дороги Победы. До этого была дорога с одной колеей, а сейчас строятся две колеи в обе стороны. То же самое и дорога Шуша-Ханкенди. Важно, чтобы правительство взяло на себя бремя строительства инфраструктуры. Понятно, что там есть проблемы с минами и так далее, но в целом частный бизнес и население должны возвращаться на территории, где уже есть вода, газ, свет и дороги. Это четыре основные вещи, поэтому, конечно, здесь львиную долю составляют государственные инвестиции. В целом, я думаю, что за 5 лет сделано немало. Еще 1-2 года, и эти основные проекты будут завершены", – заявил эксперт.
Какие направления развития входят в число ключевых?
Фарид Шафиев также рассказал, что для полноценной жизни граждан на этих территориях нужно сделать несколько важных вещей, в том числе устранить окончательно минную угрозу.
"Первое – это зачистка территорий от мин. Люди продолжают погибать или получать ранения. Это самая основная проблема. Второе – восстановление всей инфраструктуры. Это необходимо сделать, чтобы люди в полной мере могли прийти и жить на этих территориях. При выполнении первых двух условий на освобожденных территориях, с моей точки зрения, должно появиться большего частного бизнеса. Потому что сейчас пока что все это ложится на плечи государства", – заключил глава правления ЦАМО.