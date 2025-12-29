В Карабах и Восточный Зангезур вернулись почти 90 тыс человек

В Карабахе и Восточном Зангезуре стремительно растет число местного населения – оно уже приближается к 90 тысячам человек и продолжает увеличиваться. Это связано со значительными достижениями в строительстве жилой и трудовой инфраструктуры.

На освобожденных территориях Азербайджана, в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, на начало июня текущего года проживает уже около 90 тыс человек, сообщает Госкомстат страны.

"Общее число лиц, проживающих на освобожденных территориях, составило 88,123 тыс. человек"

- сообщение

Это – результат работы I государственной программы "Великое возвращение", которая идет поистине рекордными темпами: если годом ранее в родные места возвращались десятки семей, то сейчас благодаря восстановлению населенных пунктов фактически во всех освобожденных районах семьи карабахцев возвращаются сотнями.

Это влечет за собой рост экономической активности местного населения – только в минувшем 2025 году сумма средств, выделенных из бюджета на восстановление деоккупированных азербайджанских территорий, превысила 4,45 млрд манатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что до конца 2026 года в Карабах вернется более 30 тыс жителей, сообщил спецпредставитель президента Азербайджана Эмин Гусейнов.

Процесс возвращения населения в районы Карабаха идет параллельно с масштабными восстановительными работами, поэтому фактическое число людей на освобожденных территориях сейчас значительно выше: только в Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы к маю переселились 13 тыс 700 человек, а с учетом тех, кто работает в этих трех районах, там проживают, работают и ведут деятельность около 50 тыс человек. Возвращение граждан обеспечат за счет ввода в эксплуатацию четвертого и пятого жилых комплексов в Агдаме, а также завершения строительства сел Баш Гарвенд, Довлятъярлы и Пирахмедли в Физулинском районе, отметил Эмин Гусейнов.