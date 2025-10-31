Великое возвращение: к началу 2026 года население Карабаха превысило 25 тыс человек

В рамках программы "Великое возвращение" в течение 2025 года 29 пунктов освобожденных территорий Карабаха вновь были заселены жителями.

В Азербайджане в этом году благодаря программе "Великое возвращение" жители вернулись в 29 населенных пунктов освобожденных территорий, сообщает Государственный комитет Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как отметили в комитете, процесс возвращения на освобожденные от оккупации территории осуществлялся последовательно, согласно планам.

Весь процесс восстановления освобожденных территории Карабаха проходил под личным контролем главы государства Ильхама Алиева, также отметили в отчете.

Вынужденные переселенцы были возвращены на территории 7 городов – Джебраил, Шуша, Ходжалы, Лачин, Физули, Кяльбаджар и Агдам, 19 сел – Хоровлу Джебраильского района, Сарыджалы, Кенгерли и Хыдырлы Агдамского района, Баллыджа, Ханъюрду, Тезебина, Сеидбейли, Бадара, Шушакенд и Дашбулаг Ходжалинского района, Гасанриз, Суговушан, Келатаг и Венгли Агдеринского района, Бейлик Лачинского района, Сос, Агалы и Мамедбейли Зангиланского района и 3 поселков – Гырмызы Базар и Гадрут Ходжавендского района, Кяркиджахан города Ханкенди.

Всего на освобожденные территории вернулось 25 346 человек. В настоящее время в Карабахском и Восточно-Зангезурском районах проживает свыше 65 тысяч жителей.

Напомним, на территории освобожденного Карабаха возвращаются семьи, которые ранее временно проживали в различных частях Азербайджана, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.