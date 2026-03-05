Мамисон готовит праздничную программу для женщин

Североосетинский горнолыжный курорт "Мамисон" готовит большую праздничную программу для отдыхающих, посвященную Международному женскому дню 8 Марта.

В предстоящие праздничные выходные отдыхающих на горнолыжном курорте "Мамисон" ждет большая праздничная программа, которая будет посвящена прекрасной половине человечества – нашим женщинам, сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ.

"К Международному женскому дню курорт Мамисон подготовил праздничную программу. Выходные 7 и 8 марта в горах пройдут активно и весело - для всей семьи. На главной площади курорта гостей ждут конкурсы "Мисс курорта Мамисон" и "Дефиле", викторина "Как празднуют Международный женский день в разных странах""

- Кавказ.РФ

Одними конкурсами празднование Международного женского дня на курорте не ограничится – в праздничной программе программы аниматоров и развлекательное шоу для детей "Весенние приключения", а для взрослых - вечеринки с диджеями, передает портал "Это Кавказ".

Пройдут и серьезные мероприятия - во многофункциональном центре курорта запланирована презентация книжной полки Мамисона, а также встреча с авторами проекта "По слогам" Анной Янчевской и Викторией Малаховой (Ким), говорится в сообщении.