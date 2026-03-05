Трамп допускает религиозного лидера во главе Ирана

Американский лидер не исключает, что Иран возглавит религиозный лидер. По его словам, все зависит от того, каким будет этот человек.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не возражает, чтобы Иран возглавлял религиозный лидер.

"Ну, возможно, да, то есть это зависит от того, кто этот человек. Я не против религиозных лидеров"

– глава Белого дома

Он отметил, что имеет дело со многими религиозными лидерами, и они потрясающие, передает CNN.

Кроме того, американский лидер сообщил, что он не настаивает на том, чтобы Иран превратился в демократическое государство.

"Я говорю, что должен быть лидер, который будет справедливым и честным. Будет отлично выполнять свою работу. Хорошо относиться к США и Израилю и хорошо относиться к другим странам на Ближнем Востоке – они все наши партнеры"

– президент США

Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов, нанесенных США и Израилем в прошлую субботу. Жертвами той атаки стал целый ряд высокопоставленных лиц Исламской Республики.