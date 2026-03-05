Вестник Кавказа

Швейцария и Греция осудили удары Ирана беспилотниками по Азербайджану

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Швейцарское и греческое посольства в Баку прокомментировали, решительно осудив, атаку Ирана на Нахчыван.

Посольство Швейцарии в Азербайджанской Республике выступило с решительным осуждением нанесенного Ираном удара по Нахчывану, соответствующее сообщение было опубликовано на сайте посольства.

"Мы осуждаем вчерашние атаки дронов в Нахчыване, которые угрожали безопасности и суверенитету Азербайджана"

– посольство Швейцарии

Аналогично высказались о ситуации в посольстве Греции, опубликовав официальное письмо с осуждением произошедшего на сайте.

"Вчерашние удары беспилотников в Нахчыване демонстрируют явное нарушение международного права и государственного суверенитета"

– посольство Греции

Своими действиями Иран несет угрозу безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, отметили в официальных сообщениях.

Швейцарское и греческое посольства выразили солидарность правительству Азербайджанской республики и всему народу страны, а также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

