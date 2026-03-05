ВС США атаковали первый в мире авианосец беспилотников – СМИ

Die Welt: ВС США поразили иранский Shahid Bahman Bagheri – первый в мире авианосец дронов.

Армия США ударила по иранскому авианосцу Shahid Bahman Bagheri, который является первым в мире авианесущим крейсером, ориентированным на транспортировку дронов, передает Die Welt со ссылкой на Центральное командование армии США.

"Единственный авианосец, который был поражен, - это иранский носитель беспилотников Shahid Bahman Bagheri. Американские войска нанесли удар по кораблю через несколько часов после начала операции "Эпическая ярость"

– CENTCOM

По данным Die Welt, авианосец водоизмещением 42 тыс т являлся результатом глубокой трансформации контейнерного судна. Здесь могли базироваться дроны, вертолеты, а также могли размещаться ракеты. Если информация американских военных подтвердится, уничтоженный Shahid Bahman Bagheri станет крупнейшим потопленным военным кораблем со времен Второй Мировой войны.