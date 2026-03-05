Вестник Кавказа

ВС США атаковали первый в мире авианосец беспилотников – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Die Welt: ВС США поразили иранский Shahid Bahman Bagheri – первый в мире авианосец дронов.

Армия США ударила по иранскому авианосцу Shahid Bahman Bagheri, который является первым в мире авианесущим крейсером, ориентированным на транспортировку дронов, передает Die Welt со ссылкой на Центральное командование армии США. 

"Единственный авианосец, который был поражен, - это иранский носитель беспилотников Shahid Bahman Bagheri. Американские войска нанесли удар по кораблю через несколько часов после начала операции "Эпическая ярость"

– CENTCOM 

По данным Die Welt, авианосец водоизмещением 42 тыс т являлся результатом глубокой трансформации контейнерного судна. Здесь могли базироваться дроны, вертолеты, а также могли размещаться ракеты. Если информация американских военных подтвердится, уничтоженный  Shahid Bahman Bagheri станет крупнейшим потопленным военным кораблем со времен Второй Мировой войны.

