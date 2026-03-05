Вестник Кавказа

Индонезия приступила к эвакуации граждан из Ирана через Азербайджан

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Индонезии сообщили о начале эвакуации своих граждан из Ирана. В настоящее время в республике находятся более трех сотен индонезийцев.

Индонезия с сегодняшнего дня начинает эвакуировать своих граждан из Ирана. Об этом заявила 6 марта представитель индонезийского МИД Хени Хамида.

Она подчеркнула, что эвакуация будет происходить в несколько этапе. На первом этапе граждан будут эвакуировать через Азербайджан, передает Al Jazeera.

"Первая группа из 32 индонезийцев должна прибыть в Джакарту в понедельник или вторник" – представитель МИД Индонезии

На сегодняшний день в Иране остаются 329 индонезийцев, большая часть из которых – студенты в городе Кум.

