Авиавласти Бахрейна, Катара и Кувейта не откроют небо до утра

Авиавласти Бахрейна, Катара и Кувейта приняли решение продлить запрет на выполнение пассажирских авиарейсов в воздушном пространстве своих стран как минимум до утра субботы, 7 марта.

Авиадиспетчерские службы ряда стран Ближнего Востока приняли совместное решение не открывать воздушное пространство Катара, Кувейта и Бахрейна для гражданской авиации как минимум до завтрашнего утра.

"Авиационные власти Бахрейна, Катара и Кувейта продлили на 12 часов запрет на полеты в своем воздушном пространстве, он действует до 04:00 по всемирному времени субботы, 7 марта (07:00 мск"

- сообщение

Как пояснили авиаторы, причина такого решения – реальная опасность для пассажиров, связанная с ведением активных боевых действий в регионе после нападения США и Израиля на Иран, передает ТАСС.

В связи с этим уже седьмые сутки закрыто воздушное пространство над Ираном и Ираком, периодически прекращаются полеты в воздушном пространстве Израиля, частично закрыто небо над ОАЭ, а в Сирии есть лишь три коридора для полетов из аэропорта Алеппо в направлении Турции, остальное же воздушное пространство страны закрыто до конца следующих суток.

Напомним, ранее мы писали о том, что министерство транспорта России продлило срок действия приостановки продажи билетов на рейсы в страны Ближнего Востока Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и ОАЭ до 14 марта, напомнив, что у части этих стран остается закрытым воздушное пространство – в том числе у Катара, Кувейта, Бахрейна, а также Ирана, Ирака и Израиля.