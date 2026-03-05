Вестник Кавказа

В ЕС сообщили о пробке в 3 тыс судов в Ормузском проливе

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европейские власти заявили о более чем 3 тыс судов, которые ожидают прохода через Ормузский пролив.

Еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас заявил, что свыше 3 тыс судов ожидают прохода через Ормузский пролив, почти 600 из них связаны с ЕС. 

По словам Цицикостаса, морским перевозкам нанесен ущерб на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По словам еврокомиссара, Брюссель контактирует с Международной морской организацией (IMO), чтобы поддерживать мировые логистические цепочки и обеспечить безопасность судоходства. 

Напомним, глава Минэнерго США Крис Райт заявил о готовности американских ВМС эскортировать суда в Ормузском проливе.

