В ЕС сообщили о пробке в 3 тыс судов в Ормузском проливе

Европейские власти заявили о более чем 3 тыс судов, которые ожидают прохода через Ормузский пролив.

Еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас заявил, что свыше 3 тыс судов ожидают прохода через Ормузский пролив, почти 600 из них связаны с ЕС.

По словам Цицикостаса, морским перевозкам нанесен ущерб на фоне эскалации на Ближнем Востоке. По словам еврокомиссара, Брюссель контактирует с Международной морской организацией (IMO), чтобы поддерживать мировые логистические цепочки и обеспечить безопасность судоходства.

Напомним, глава Минэнерго США Крис Райт заявил о готовности американских ВМС эскортировать суда в Ормузском проливе.