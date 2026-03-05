Путин поговорил с Пезешкианом

Президент Ирана сегодня в телефонной беседе с российским лидером проинформировал российского коллегу о ходе нынешней острой фазы конфликта между США, Израилем и Ираном, поблагодарив Россию за поддержку народа Ирана.

Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и его иранского коллеги Масуда Пезешкиана, в ходе которого иранский президент выразил российскому лидеру признательность за солидарность с иранским народом в тяжелое время борьбы за независимость, сообщает пресс-служба Кремля.

"Масуд Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины, и подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта"

- Кремль

Российский лидер в ходе беседы снова подтвердил принципиальную позицию Москвы по поводу боевых действий на Ближнем Востоке, призвав страны региона как можно скорее вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования, передает ТАСС.

Путин постоянно находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива отметили в Кремле, передает ТАСС.

Российский лидер еще раз принес свои соболезнования президенту в связи с убийством верховного руководителя республики аятоллы Али Хаменеи и многочисленными среди народа Ирана, случившееся в результате вооруженной израильско-американской агрессии против Ирана, - сообщает Кремль.

В своем первом после американо-израильской атаки на Иран общении президенты России и Ирана договорились продолжить контакты Москвы и Тегерана по различным каналам, говорится в сообщении.