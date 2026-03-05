Тегеран пообещал серьезно расследовать удар по Нахчывану – Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Иран обещает тщательно расследовать произошедшую накануне атаку БПЛА на Нахчыван.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге для прессы совместно со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем, который прошел в Баку.

По его словам, накануне в ходе телефонного разговора с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи этот вопрос был серьезно обсужден.

"Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ожидаем результатов"

– Джейхун Байрамов