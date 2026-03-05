Вестник Кавказа

Тегеран пообещал серьезно расследовать удар по Нахчывану – Байрамов

Джейхун Байрамов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Иран обещает тщательно расследовать произошедшую накануне атаку БПЛА на Нахчыван.

Иранская сторона дала обещание серьезно расследовать совершенную накануне атаку БПЛА на Нахчыван, об этом рассказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге для прессы совместно со своим молдавским коллегой Михаем Попшоем, который прошел в Баку.

По его словам, накануне в ходе телефонного разговора с главой МИД Исламской Республики Аббасом Аракчи этот вопрос был серьезно обсужден.

"Иранская сторона пообещала расследовать вопрос, мы ожидаем результатов"

– Джейхун Байрамов

