Тбилиси и Вашингтон стремятся к конструктивному диалогу – Госдеп США

Представители Госдепартамента США встретились с грузинской делегацией в Вашингтоне и отметили положительный процесс развития грузино-американских отношений.

Грузия и США работают по направлению укрепления и продвижения отношений в различных сферах, приводит слова представителей американского Госдепа грузинский телеканал Imedi.

Они были озвучены в ходе встречи грузинской парламентской делегации с конгрессменами и представителями Госдепартамента США, которая проходит в Вашингтоне в настоящее время.

Основной темой, поднятой на встрече, стали грузино-американские отношения и их дальнейшее развитие.

"Мы продолжим взаимодействие с правительством Грузии по вопросам, которые влияют на наши двусторонние отношения и политический климат в Грузии. Мы также рассмотрим конкретные шаги, которые грузинское правительство может предпринять, чтобы подтвердить серьезное отношение к укреплению и продвижению отношений между нашими странами"

– Госдеп США

Грузинская делегация выступила в Конгрессе США, а также приняла участие в заседании "Альянса суверенных государств", сообщил телеканал.