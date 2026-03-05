Вестник Кавказа

США готовы к сопровождению кораблей в Ормузском проливе

США готовы к сопровождению кораблей в Ормузском проливе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Минэнерго США подтвердил готовность США к сопровождению кораблей в Ормузском проливе. По его словам, американские ВВС займутся этим, когда это будет целесообразно.

Военно-морские силы Соединенных Штатов будут сопровождать корабли, когда это будет необходимо. Такое заявление сделал 6 марта глава Минэнерго США Крис Райт.

Он подчеркнул, американские ВМС займутся сопровождением судов, поскольку конфликт на Ближнем Востоке привел к остановке судоходства и экспорта энергоресурсов через критически важный Ормузский пролив.

Глава министерства также отметил, что цены на бензин должны снизиться в ближайшие недели, а не месяцы.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2540 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.