"Аэрофлот" берет паузу в перевозках в ОАЭ до апреля

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сегодня объявила об отмене всех своих авиарейсов между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта, и это не окончательный срок: все будет зависеть от обстановки в странах Персидского залива.

По крайней мере до конца марта самолеты крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" не будут летать в курортные города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – перевозчик отменил свои авиарейсы в страну по крайней мере до 31 марта из-за сложной обстановки в странах региона, их возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в Персидском заливе, сообщил перевозчик.

"Рейсы, запланированные на 11 марта, станут завершающими в рамках этой программы. Все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта будут отменены, возобновление будет зависеть от стабилизации обстановки в регионе"

Тем не менее, российских туристов, которые застряли в стране из-за войны, развязанной с Ираном США и Израилем, компания не бросит – в ее планах до 11 марта завершить выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров по ранее купленным ими билетам, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Последний вывозной рейс из ОАЭ будет выполнен 11 марта, - говорится в сообщении.