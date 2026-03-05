США осудили иранский удар по Нахчывану

Вашингтон осудил удары иранских беспилотников по Нахчывану, а также заявил о солидарности с народом Азербайджана.

Дипмиссия США в Азербайджане заявила об осуждении ударов Ирана по Нахчывану. США солидарны с народом Азербайджана и желают выздоровления пострадавшим, отмечается в заявлении.

"Соединенные Штаты решительно осуждают атаки иранских беспилотников на Нахчыван выражают полную солидарность с народом Азербайджана. Посольство США в Азербайджане внимательно следит за развитием ситуации и желает скорейшего выздоровления пострадавшим"

– посольство США в Азербайджане

Отметим, что вчера дроны, запущенные с территории Ирана нанесли удары по Нахчывану. Беспилотники атаковали аэропорт в Нахчыване, а также здание школы в селе Шекерабад. Четыре человека получили ранения.