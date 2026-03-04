Курды готовятся войти в Иран – СМИ

Иранские курдские группировки планируют войти в Иран из Ирака, они намерены присоединиться к операции США и Израиля против Тегерана, пишут СМИ.

Поддерживаемый США альянс из шести иранских курдских группировок готовится пересечь иранскую границу и присоединиться к военной кампании США и Израиля против Ирана, передает со ссылкой на осведомленные источники издание AI-Monitor.

"Альянс из шести иранских курдских группировок, поддерживаемых Соединенными Штатами, готовится проникнуть в Иран, чтобы присоединиться к американо-израильской кампании, ...сообщили Al-Monitor хорошо информированные источники"

– издание

Сообщается также, что курды могут войти в Иран в ближайшие несколько дней, они получили оружие и другое оборудование для участия в военной операции.

Проникнуть в Исламскую репсублику курдские формирования могут через границу с Ираком – через подконтрольный Демократической партим Курдистана район Хадж-Омран и в районе погранперехода Башмак в Сулеймании, который находится под контролем Патриотического союза Курдистана (ПСК).

Согласно заявлениям источников, пишет AI-Monitor, связи с курдскими формированиями ЦРУ поддерживает с прошлого года в расчете на возможные операции на иранской территории. Израиль также выступал за поддержку иранских курдов с прошлого июня, когда израильские и американские военные также проводили операцию против Ирана.